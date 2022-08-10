Тарханов заявил, что у него не было проблем с руководством «Химок»

Экс-наставник «Химок» Александр Тарханов поделился информацией о своих взаимоотношениях с руководством подмосковной команды.

Тарханов сказал RT, что во времена его работы в «Химках», у него никогда не было проблем с руководством команды, но тогда там были другие люди, был хороший мэр города, который очень помогал клубу.

Напомним, ранее стало известно о том, что главный тренер «Химок» Сергей Юран покидает свой пост. Его место займет тренер сборной России Николай Писарев.

«Красно-черные» занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков после четырех туров.