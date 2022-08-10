Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов заявил, что у него не было проблем с руководством «Химок»

10 Августа 2022 • 15:51 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

Экс-наставник «Химок» Александр Тарханов поделился информацией о своих взаимоотношениях с руководством подмосковной команды.

Тарханов сказал RT, что во времена его работы в «Химках», у него никогда не было проблем с руководством команды, но тогда там были другие люди, был хороший мэр города, который очень помогал клубу.

Напомним, ранее стало известно о том, что главный тренер «Химок» Сергей Юран покидает свой пост. Его место займет тренер сборной России Николай Писарев.

«Красно-черные» занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков после четырех туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
16:52 · Россия. Премьер-лига
Ребров примет участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Нобоа заявил, сможет ли «Сочи» бороться за золотые медали РПЛ
16:32 · Россия. Премьер-лига
Капелло: «Уровень чемпионата Италии в разы выше, чем РПЛ»
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Тренер сборной России по пляжному футболу вошёл в штаб Писарева в «Химках»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Карпин анонсировал появление нового тренера в штабе сборной России
16:21 · Россия. Премьер-лига
​Карпин одобрил назначение Писарева в «Химках»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Соболев: «Пускай Джикия посидит в запасе»
16:09 · Россия. Премьер-лига
​Соболев рассказал о беседе с Абаскалем по поводу своей проблемы
16:01 · Россия. Премьер-лига
​Соболев объяснил свой промах по пустым воротам
15:51 · Россия. Премьер-лига
Тарханов заявил, что у него не было проблем с руководством «Химок»
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили допускает судейский скандал на матче «Спартак» - «Сочи»
15:35 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» через суд требует от Газизова миллионы рублей 1
15:29 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Головин в ЦСКА? Это не в его интересах» 1
15:19 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА показал забавный фрагмент с тренировки видео
15:00 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Юран — профессионал до мозга костей
Все новости
Рекомендуем