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Премьер-лига

Семак: «В таком составе не играли, но такие реалии. Что делать»

11 Сентября 2021 • 18:50 Комментировать
Зенит
3:1
Ахмат
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень тяжелый для «Зенита» получился матч, особенно его вторая половина. С чем вы это связываете?

- Пропустили мяч, естественно, когда разница в счете небольшая, есть шанс и совсем другое настроение у команды соперника, поэтому второй тайм сложился сложно, пока не забили третий мяч. Моменты были в первом тайме и во втором. Очень хорошие, стопроцентные, но их надо реализовывать, чтобы счет был хорошим. В обороне потеряли баланс между обороной и атакой, то есть, разрывы в линиях. Понятно, что нам кого-то не хватало. Кто-то устал, кто-то не готов. В таком составе не играли, но такие реалии. Что делать? Думаю, что выиграли абсолютно заслуженно, вопросов много становится, сейчас будем думать, как мы будем играть в Лондоне через два дня.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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