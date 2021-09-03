Руководство «Зенита» согласовало с бразильским защитником Дугласом Сантосом новый трудовой договор.

«Сине-бело-голубые» договорились с 27-летним левым оборонцем о пролонгации деловых отношений. Игрок поставил подпись под документом, связывающим его с сильнейшим клубом России последних лет до 2026-го года. Подтверждение данной информации представлено на официальном сайте клуба.

«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом! — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 3, 2021

Напомним, что Дуглас Сантос выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. За этот срок он успел провести в футболке «Зенита» 79 поединков во всех турнирах и отличиться в них 3 мячами и 19 результативными передачами.