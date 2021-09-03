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Премьер-лига

«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом

03 Сентября 2021 • 16:50 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1.38 5.00 8.00
11.09 16:30

Руководство «Зенита» согласовало с бразильским защитником Дугласом Сантосом новый трудовой договор.

«Сине-бело-голубые» договорились с 27-летним левым оборонцем о пролонгации деловых отношений. Игрок поставил подпись под документом, связывающим его с сильнейшим клубом России последних лет до 2026-го года. Подтверждение данной информации представлено на официальном сайте клуба.

 

 

Напомним, что Дуглас Сантос выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. За этот срок он успел провести в футболке «Зенита» 79 поединков во всех турнирах и отличиться в них 3 мячами и 19 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
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