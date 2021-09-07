​«Зенит» договорился об увеличении пропускной способности стадиона

Сентябрьская пауза на матчи сборных скоро закончится, и чемпионат России возобновится. Уже 11 сентября лидирующий в Премьер-лиге «Зенит» примет на своём поле «Ахмат» в рамках седьмого тура.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» согласовал с Роспотребнадзором увеличение пропускной способности своего стадиона на игру с «Ахматом». По данным источника, матч смогут посетить от 15 до 20 тысяч фанатов.

Вероятно, на «Газпром Арену» будут пропускать только по QR-кодам, то есть для прохода на стадион нужно будет как минимум иметь на руках свежий отрицательный ПЦР-тест. Альтернатива – документы о вакцинации и документы о перенесённом в последние полгода коронавирусе.