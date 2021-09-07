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Премьер-лига

​«Зенит» договорился об увеличении пропускной способности стадиона

07 Сентября 2021 • 21:06 Комментировать (4)
Зенит
...
Ахмат
1.35 5.40 8.00
11.09 16:30

Сентябрьская пауза на матчи сборных скоро закончится, и чемпионат России возобновится. Уже 11 сентября лидирующий в Премьер-лиге «Зенит» примет на своём поле «Ахмат» в рамках седьмого тура.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» согласовал с Роспотребнадзором увеличение пропускной способности своего стадиона на игру с «Ахматом». По данным источника, матч смогут посетить от 15 до 20 тысяч фанатов.

Вероятно, на «Газпром Арену» будут пропускать только по QR-кодам, то есть для прохода на стадион нужно будет как минимум иметь на руках свежий отрицательный ПЦР-тест. Альтернатива – документы о вакцинации и документы о перенесённом в последние полгода коронавирусе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Баден
07 Сентября 2021 в 21:39
Вот С...ки!!!!
Я не болел и жижу себе колоть не хочу..
Скоты , провернули в свою угоду посещения стадиона.....
Драные упыри, слов нет....
JUMPER
07 Сентября 2021 в 21:46
а в чем проблема то? сделай пцр тест...шо ты не болен кароной...и вся недолга...)))
Баден
07 Сентября 2021 в 22:10
ответ удалили....) Форева, мать его!
JUMPER
07 Сентября 2021 в 21:19
ну вот...проявили здравый смысл...))) брат суперзин...услышали тебя...)))
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