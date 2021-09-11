Талалаев: «У нас тоже не участвуют 4-5 игроков»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы исходим из наших возможностей, просто в последнее время столько полемики было по вопросу участия или неучастия некоторых игроков в составе «Зенита». У нас тоже не участвуют 4-5 игроков, которые периодически имеют место в составе. Мы ищем те варианты, которыми обладаем. Хорошо, что мы усилились тремя качественными игроками в последнее время. Я думаю, что все они помогут нам, если не конкретно в этом матче, то в ходе этого отрезка.

Тодорович - это очень хороший футболист, игравший на очень хорошем уровне, универсальный, играет и справа, и слева. Надеюсь, что сегодня сразу с корабля на балл сможет показать кое-что.