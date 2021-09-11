Источник: Малком и Клаудиньо помогут «Зениту» в матчах с «Ахматом» и «Челси»

Бразильские легионеры петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком сыграют за свою команду в предстоящих матчах против грозненского «Ахмата» и лондонского «Челси», утверждает в твиттер-аккаунте инсайдер Фабио Алейшо.

Журналист сообщил, что конфедерация футбола Бразилии обратилась в ФИФА с просьбой отменить наказание для игроков за отказ играть за сборную страны в поединках отбора ЧМ-2022.

Изначально бразильцы прибыли в национальную команду, однако спустя некоторое время «сине-бело-голубые» решили досрочно вернуть игроков. В стане чемпиона России подсчитали, что полузащитники не успеют отбыть карантин перед гостевым матчем Лиги чемпионов против «Челси».