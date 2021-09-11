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Источник: Малком и Клаудиньо помогут «Зениту» в матчах с «Ахматом» и «Челси»

11 Сентября 2021 • 09:31 Комментировать (1)
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
Через 6 ч. 6 мин.

Бразильские легионеры петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком сыграют за свою команду в предстоящих матчах против грозненского «Ахмата» и лондонского «Челси», утверждает в твиттер-аккаунте инсайдер Фабио Алейшо.

Журналист сообщил, что конфедерация футбола Бразилии обратилась в ФИФА с просьбой отменить наказание для игроков за отказ играть за сборную страны в поединках отбора ЧМ-2022.

Изначально бразильцы прибыли в национальную команду, однако спустя некоторое время «сине-бело-голубые» решили досрочно вернуть игроков. В стане чемпиона России подсчитали, что полузащитники не успеют отбыть карантин перед гостевым матчем Лиги чемпионов против «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Клаудиньо
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
11 Сентября 2021 в 09:55
с челси без шансов а вот против ахмата на зину поставил 255 р
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11.09  14:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 1.77 3.9 4.6
11.09  16:30 Зенит ... Ахмат 1.36 5.2 8.6
11.09  19:00 Спартак Москва ... Химки 1.61 4 5.8
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