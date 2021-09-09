Вильмар Барриос тоже не поможет «Зениту» в ближайшем матче чемпионата России против «Ахмата». Об этом рассказал Сергей Семак, чьи слова приводятся на страницах клубного сайта «сине-бело-голубых».

«Примет ли участие в матче с «Ахматом» Барриос? Каким образом он может принять участие? Конечно, нет, если не будет дополнительных изменений в правилах», - высказался Семак.

В настоящее время Вильмар Барриос находится в расположении сборной Колумбии. В ночь с четверга на пятницу по Москве «кофейщики» будут проводить матч против Чили в рамках отбора на чемпионат мира.

Как известно, за «Зенит» 11 сентября не сыграют Малком и Клаудиньо. ФИФА запретила им играть в ближайшие дни из-за их отзыва клубом из сборной Бразилии.