Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 129 Комментарии
Премьер-лига

​Барриос тоже не поможет «Зениту» в ближайшем матче

09 Сентября 2021 • 14:38 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
11.09 16:30

Вильмар Барриос тоже не поможет «Зениту» в ближайшем матче чемпионата России против «Ахмата». Об этом рассказал Сергей Семак, чьи слова приводятся на страницах клубного сайта «сине-бело-голубых».

«Примет ли участие в матче с «Ахматом» Барриос? Каким образом он может принять участие? Конечно, нет, если не будет дополнительных изменений в правилах», - высказался Семак.

В настоящее время Вильмар Барриос находится в расположении сборной Колумбии. В ночь с четверга на пятницу по Москве «кофейщики» будут проводить матч против Чили в рамках отбора на чемпионат мира.

Как известно, за «Зенит» 11 сентября не сыграют Малком и Клаудиньо. ФИФА запретила им играть в ближайшие дни из-за их отзыва клубом из сборной Бразилии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Федун посетил тренировку «Спартака»
14:38 · Россия. Премьер-лига
​Барриос тоже не поможет «Зениту» в ближайшем матче
14:25 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Мирзов выбрал лучший вариант, в «Химках» он может вновь раскрыться»
14:14 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» просит у РЖД дополнительный бюджет
14:06 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Гиресунспор» - лучший вариант для Сулейманова из возможных» эксклюзив
13:59 · Россия. Премьер-лига
Семак - об отстранении Малкома и Клаудиньо: «Абсолютно абсурдная ситуация» 1
13:48 · Россия. Премьер-лига
Крал: «Спартак» навсегда останется в моём сердце»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент форварда «Атлетико Минейро» опроверг слухи о предложении от ЦСКА
12:56 · Россия. Премьер-лига
Назначены судьи на матчи седьмого тура РПЛ
12:52 · Россия. Премьер-лига
Владимир Кузьмичёв приступил к работе в «Спартаке»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Рубина»: «Хвича уже тренируется и готовится к матчам»
11:37 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Химки»: прогноз на матч чемпионата России – 11 сентября 2021
11:29 · Россия. Премьер-лига
Аленичев ждёт возвращения Дзагоева в сборную России
11:28 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Ахмат»: прогноз на матч чемпионата России – 11 сентября 2021
11:21 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Нам напакостили» 1
Все новости
Рекомендуем