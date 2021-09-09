Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 156 Комментарии
Премьер-лига

Азмун хочет бесплатно покинуть «Зенит»

09 Сентября 2021 • 09:13 Комментировать (6)
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
11.09 16:30

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в июне 2022 года, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, футболист намерен покинуть «сине-бело-голубых» на правах свободного агента.

Сообщается, что агент Азмуна уже предложил услуги игрока «Милану». Ранее к игроку также проявляли интерес «Рома», «Байер», «Лион» и «Фенербахче». Инициатором ухода на правах свободного агента стал сам иранец, так как ранее питерский клуб отказался отпускать его в Европу.

Напомним, что Азмун стал игроком «Зенита» в 2019 году, перейдя из «Рубина» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах РПЛ, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
SpaM
09 Сентября 2021 в 10:02
Единственная надежда бомжей. Если не смогут удержать - обкекаются.
Sergo
09 Сентября 2021 в 10:00
ай, ента топщик токма для росфутбика, ничаво в нем нету такова уж расчудеснава, шобы васпевать ево. пущай двигает у хвенербахчивыя, тама ему, как и у рэпээле самыя места, а то развили гамасяцка-иранския паватки у Лениграде...
Crocodile
09 Сентября 2021 в 10:19
плавають расчлененныя, панимаеш
када тута фист-еваль алые _нуса
Crocodile
09 Сентября 2021 в 09:51
ай, да пущяй уходит. есть жеш 2 чюдесных сиамецких брата-цалдата.
играть не будуть, но зато будуть пРыгАть в фонтан бесплатно, шо тоже очень неплохо по нонешним временамъ.
JUMPER
09 Сентября 2021 в 09:28
ай... а мине друга инфармацыя...))) рукавотства клуба гатовить ему новай кантракт на улущченых условиях...и азмунка ужо дал сагласия...))) ай на нэй... сколька людёф...стока мнениеф...)))
ингерман
09 Сентября 2021 в 09:17
ай отпускать надо было парня.. а за вырученные бабульки нового прикупить.. ни фега наш тугодумный менедщменд не рубит.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
10:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо и Малкома отреагировал на отстранение игроков от матчей «Зенита»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Локомотива» Камано вылетел из Гвинеи
09:41 · Россия. Премьер-лига
Аленичев высказался о непопадании Дзюбы в сборную России 2
09:13 · Россия. Премьер-лига
Азмун хочет бесплатно покинуть «Зенит» 6
08 Сентября
22:29 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Каждый тренер хочет пригласить Месси, Роналду и бороться за Лигу чемпионов»
18:28 · Россия. Премьер-лига
​«Бенфика», вероятно, просила у «Зенита» 80 млн евро за Рафу
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Сайманов: «За Хвичу не предложили даже рубль» 1
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Нагучев: «Комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать только одного бразильца из «Зенита»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​Малком и Клаудиньо действительно отстранены – в «Зените» подтвердили 1
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Уткин считает, что Канделаки «слили» с «Матч ТВ» 2
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Канделаки высказалась после ухода с должности генерального продюсера «Матч ТВ» 2
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Названа причина ухода Мирзова из «Спартака» слухи
14:35 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предлагал ЦСКА Ерохина и Сутормина в рамках сделки по Влашичу 1 слухи
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отдал Сулейманова в аренду в «Гиресунспор» официально
12:49 · Россия. Премьер-лига
Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ» 9
Все новости
Рекомендуем