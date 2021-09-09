Азмун хочет бесплатно покинуть «Зенит»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в июне 2022 года, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, футболист намерен покинуть «сине-бело-голубых» на правах свободного агента.

Сообщается, что агент Азмуна уже предложил услуги игрока «Милану». Ранее к игроку также проявляли интерес «Рома», «Байер», «Лион» и «Фенербахче». Инициатором ухода на правах свободного агента стал сам иранец, так как ранее питерский клуб отказался отпускать его в Европу.

Напомним, что Азмун стал игроком «Зенита» в 2019 году, перейдя из «Рубина» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах РПЛ, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.