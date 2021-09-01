Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить в чемпионате России или Турции, передаёт Liverpool Echo. По данным источника, по-прежнему «ириски» хотят расстаться с игроком до конца трансферного окна.

На данный момент только клубы из России и Турции могут подписать колумбийца, так как в этих странах не закрылось трансферное окно. «Эвертон» хочет продать футболиста, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Зенит».

Напомним, что Хамес стал игроком «Эвертона» в прошлом году, перейдя из «Реала» на правах свободного агента. Перед началом этого сезона клуб возглавил Рафаэль Бенитес, в планы которого полузащитник не входит.