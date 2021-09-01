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Премьер-лига

Хамес ещё может стать игроком «Зенита» слухи

01 Сентября 2021 • 17:56 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1.38 5.00 8.00
11.09 16:30

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить в чемпионате России или Турции, передаёт Liverpool Echo. По данным источника, по-прежнему «ириски» хотят расстаться с игроком до конца трансферного окна.

На данный момент только клубы из России и Турции могут подписать колумбийца, так как в этих странах не закрылось трансферное окно. «Эвертон» хочет продать футболиста, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Зенит».

Напомним, что Хамес стал игроком «Эвертона» в прошлом году, перейдя из «Реала» на правах свободного агента. Перед началом этого сезона клуб возглавил Рафаэль Бенитес, в планы которого полузащитник не входит.

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Зенит Эвертон Хамес Родригес Трансферы футбола - лето 2021
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