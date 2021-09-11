​Малком: «Сообщение о возможности сыграть с «Ахматом» - самое счастливое в жизни»

В последний момент ФИФА отменила своё решение, запрещающее Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» против «Ахмата». Малком в игре с грозненцами вышел на замену и забил гол. После игры бразилец сказал, что о возможности сыграть он узнал только в субботу утром.

«Можно сказать, что это было самым радостным, самым счастливым сообщением, которое я когда-либо получал. Поскольку состав на игру был сформирован ещё вчера, я не попал в основу, но я рад, что я смог выйти во втором тайме и принести пользу команде», - слова Малкома приводятся на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Ахмат» на своём поле со счётом 3:1. Команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.