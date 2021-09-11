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Премьер-лига

​Малком: «Сообщение о возможности сыграть с «Ахматом» - самое счастливое в жизни»

11 Сентября 2021 • 20:29 Комментировать (3)
Зенит
3:1
Ахмат
окончен

В последний момент ФИФА отменила своё решение, запрещающее Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» против «Ахмата». Малком в игре с грозненцами вышел на замену и забил гол. После игры бразилец сказал, что о возможности сыграть он узнал только в субботу утром.

«Можно сказать, что это было самым радостным, самым счастливым сообщением, которое я когда-либо получал. Поскольку состав на игру был сформирован ещё вчера, я не попал в основу, но я рад, что я смог выйти во втором тайме и принести пользу команде», - слова Малкома приводятся на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Ахмат» на своём поле со счётом 3:1. Команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Genrih121
11 Сентября 2021 в 21:46
Для особо одаренных... Человек, говорит, что самое большое счастье, сыграть с каким то Ахматом. Не с Барселоной, Ман.Сити и прочими.. Либо за метлой не следит, либо такой же одаренный..
Genrih121
11 Сентября 2021 в 21:11
Можешь ложится и помирать...Больше счастья не будет..
Muratkhanov-s
11 Сентября 2021 в 21:17
Он тут причём? Злобу с ненавистного клуба не надо на отдельных футболистов переводить, это глупо и не продуктивно.
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окончен Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
окончен Зенит 3:1 Ахмат
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