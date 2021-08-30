Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус может продолжить карьеру в «Зените», передаёт журналист La Une и Telepro Давид Барбе. Сообщается, что «сине-бело-голубые» готовы заплатить за бразильца 25 миллионов евро.

Пока неизвестно, согласился ли нападающий на переход в чемпионат России. Его контракт с «орлами» действует до середины 2024 года.

Напомним, что Винисиус является игроком «Бенфики» с 2019 года. В Европе он также выступал за «Риу Аве» и «Монако». Последний сезон нападающий провёл в аренде в «Тоттенхэме», в составе которого сыграл 22 матча во всех турнирах, забил десять голов и отдал три результативные передачи.