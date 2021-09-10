Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Милане», передаёт todofichajes.com. По данным источника, итальянский клуб готов предложить игроку контракт на четыре года.

Сообщается, что по этому соглашению игрок будет зарабатывать 3,2 миллиона евро в год, что на 600 тысяч евро больше, чем он получает в «Зените». Именно миланцы являются фаворитами в борьбе за игрока, на которого также претендуют «Севилья» и «Рома».

Напомним, что нынешний контракт Азмуна с «Зенитом» истекает в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что нападающий хочет покинуть клуб на правах свободного агента.