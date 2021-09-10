Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Милане», передаёт todofichajes.com. По данным источника, итальянский клуб готов предложить игроку контракт на четыре года.
Сообщается, что по этому соглашению игрок будет зарабатывать 3,2 миллиона евро в год, что на 600 тысяч евро больше, чем он получает в «Зените». Именно миланцы являются фаворитами в борьбе за игрока, на которого также претендуют «Севилья» и «Рома».
Напомним, что нынешний контракт Азмуна с «Зенитом» истекает в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что нападающий хочет покинуть клуб на правах свободного агента.
9 июня в Италии был принят (158 голосов за в Сенате, 270 – в Палате депутатов) Декрет о росте, согласно которому подоходным налогом облагается только 50% суммы заработка профессиональных спортсменов, приезжающих в Италию из-за рубежа.
3.2 : 2 = 1.6
1.6 * 0.43 = 0.688 - это налог
На руки в Милане : 2.512
В Зените оклад 2.6 . Минус 13% .
На руки в Зените 2.262
В Милане будет порлучать на 250 тыс больше .