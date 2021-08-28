«Зенит» может отпустить Азмуна в «Лион»

Сердар Азмун близок к расставанию с «Зенитом» и переходу в состав «Лиона».

По информации авторитетного французского источника L’Equipe, «ткачи» практически согласовали все детали сделки с чемпионами России касаемо переезда иранца в Лигу 1. Ожидается, что плата на переход забивного нападающего составит около 15 миллионов евро.

После победы над «Нантом» Петер Бош заявил, что клуб готовит крупный трансфер. По всей видимости, тренер подразумевал именно переход Азмуна.

В рамках прошлого розыгрыша РПЛ бомбардир «Зенита» отличился 19 мячами в 24 проведенных играх.