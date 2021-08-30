Вратарь португальского «Жил Висенте» Станислав Крицюк в ближайшее время может стать игроком «Зенита», передаёт португальский журналист Педро Сепулведа в «Твиттер». По данным источника, питерский клуб заплатит за переход россиянина два миллиона евро.

Сообщается, что ещё два миллиона евро португальский клуб может получить в качестве бонуса. Питерцы заплатят 1,5 млн, если вратарь примет участие в половине матчей «Зенита», и ещё 500 тысяч евро, если команда Семака выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что Крицюк стал игроком «Жил Висенте» этим летом, перейдя из «Белененсеша» на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В России он известен по выступлениям за «Краснодар», в составе которого 72 матча во всех турнирах и пропустил 63 гола.