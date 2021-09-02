Крицюк – о переходе в «Зенит»: Это самый большой вызов в моей карьере

Сегодня питерский «Зенит» у себя в социальных сетях объявил о подписании Станислава Крицюка. Прошлой командой голкипера был португальский «Жил Висенте».

Крицюк поделился своими впечатлениями от перехода в стан действующего чемпиона России. «Наверное, для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он будет», - сообщил 30-летний футболист пресс-службе клуба.

Также вратарь подчеркнул, что с нетерпением ждет завершения паузы на матчи сборных, чтобы поскорее начать подготовку к осенней части сезона вместе со всем коллективом. Добавим, что с «Зенитом» Крицюк подписал соглашение по схеме «1+1».