«Зенит» объявил состав на матч с «Ахматом» - Дзюба в старте, Малком и Клаудиньо на скамейке

Уже через час начнется поединок «Зенита» и «Ахмата» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Оба наставника огласили стартовые составы на матч.

Примечательно, что в основе питерцев отсутствуют Малком и Клаудиньо, участие которых стало возможным благодаря снятию запрета со стороны ФИФА. Впрочем, со стартовых минут сыграет Артём Дзюба, который не был вызван Валерием Карпиным на сентябрьские игры сборных. Также за «Зенит» дебютирует голкипер Станислав Крицюк.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

Напомним, что по итогам шести туров подопечные Сергея Семака возглавляли турнирную таблицу РПЛ. За текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно проследить на сайте Liveresult.ru