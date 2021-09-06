Малкома и Клаудиньо могут дисквалифицировать на два матча – ФИФА получила соответствующий запрос

Бразильская конфедерация футбола обратилась в ФИФА по поводу решения «Зенита» отозвать Малкома и Клаудиньо с расположения сборной прямо посреди подготовки к отборочным матчам на чемпионат мира.

В Бразилии рассчитывают, что международная организация в качестве наказания запретит футболистам принимать участие в двух ближайших поединках питерского клуба – против «Ахмата» в РПЛ и против «Челси» в Лиге чемпионов. Такой информацией поделился журналист Фабио Алейшо у себя на странице в «Твиттере».

Напомним, что «Зенит» вернул бразильцев обратно в Россию по причине того, что пока неизвестно место проведения встречи с «Челси», которая может пройти на нейтральном поле. Руководство российской команды решило перестраховаться, если матч по итогу все-таки состоится в Англии – в таком случае игрокам могли запретить въезд в Великобританию из-за их пребывания в странах «красной зоны».