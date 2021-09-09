Червиченко - о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Нам напакостили»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу решения ФИФА, из-за которого игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут играть за питерский клуб до 14 сентября.

Он отметил, что это печальные новости для болельщиков питерцев. По его мнению, в игре с «Ахматом» команда не заметит их отсутствия, но в матче с «Челси» будет другая ситуация. Также Червиченко добавил, что бразильские чиновники «напакостили» уже второй раз, и посоветовал учитывать это при заключении контракта с бразильцами, пишет «СЭ».

Напомним, что из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не помогут «Зениту» в матчах с «Ахматом» и «Челси».