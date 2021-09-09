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Премьер-лига

Червиченко - о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Нам напакостили»

09 Сентября 2021 • 11:21 Комментировать (1)
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
11.09 16:30

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу решения ФИФА, из-за которого игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут играть за питерский клуб до 14 сентября.

Он отметил, что это печальные новости для болельщиков питерцев. По его мнению, в игре с «Ахматом» команда не заметит их отсутствия, но в матче с «Челси» будет другая ситуация. Также Червиченко добавил, что бразильские чиновники «напакостили» уже второй раз, и посоветовал учитывать это при заключении контракта с бразильцами, пишет «СЭ».

Напомним, что из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не помогут «Зениту» в матчах с «Ахматом» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко Малком Клаудиньо
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Комментарии (1)
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Crocodile
09 Сентября 2021 в 11:36
тов. цалдатику1 от тов. вротыборчика депеша: в ответ на бразильския происки приказую в срочном порятке и всрачьных портянках выслать в рио де жанейро ахэнтов Моксима подМарченку (ен жи Измаилов Динис) и цалдатика 2 тчк.
поручить ахэнтам подМарченке и цалдатик 2 организовать баивую йачейку на подвале овочного склада зпт а также упасть в несколько бразильских фонтанов тчк
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