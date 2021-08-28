«Зенит» нашёл замену Азмуну в Португалии

Карлос Винисиус из «Бенфики» попал на радары петербуржцев.

У чемпионов РПЛ уже есть несколько вариантов, кем восполнить вероятную потерю Сердара Азмуна. Уход иранца в «Лион» кажется уже решенным делом.

В шорт-листе трансферных пожеланий «сине-бело-голубых» пребывают Андреа Белотти, Гаэтан Лаборд и Карлос Винисиус. И, как информирует ресурс L’Equipe, приоритетным вариантом для «Зенита» станет именно приглашение форварда «Бенфики».

Отметим, что в прошлом сезоне рослый бразилец успел поиграть в АПЛ за «Тоттенхэм» по аренде.

За спиной у Карлоса Винисиуса звание лучшего снайпера Примейры в сезоне 2019/2020. Тогда он наколотил в футболке «орлов» 18 мячей.