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На ближайших домашних матчах «Зенита» стадион может быть заполнен на 30 процентов

10 Сентября 2021 • 12:47 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
11.09 16:30

«Зенит» достиг соглашения с правительством Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором о допуске 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы». Речь идёт о матчах с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Мальме».

Отмечается, что обязательным условием для посещения матча (помимо абонемента или билета на игру) является наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев.

Напомним, что ближайший матч «Зенита», в котором команда Семака дома сыграет с «Ахматом», состоится в субботу, 11 сентября. Начало игры запланировано в 16:30 по московскому времени.

 

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11.09  14:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 1.77 3.9 4.6
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