На ближайших домашних матчах «Зенита» стадион может быть заполнен на 30 процентов

«Зенит» достиг соглашения с правительством Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором о допуске 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы». Речь идёт о матчах с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Мальме».

Отмечается, что обязательным условием для посещения матча (помимо абонемента или билета на игру) является наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев.

Напомним, что ближайший матч «Зенита», в котором команда Семака дома сыграет с «Ахматом», состоится в субботу, 11 сентября. Начало игры запланировано в 16:30 по московскому времени.