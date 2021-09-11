Агент Рафы Силвы подтвердил, что интерес к игроку проявлял клуб РПЛ

Согласно предварительной информации, летом «Зенит» контактировал с руководством «Бенфики» касательно трансфера полузащитника Рафы Силвы. Сообщалось, что питерцы готовы были заплатить за португальца 30 миллионов евро.

Интерес со стороны одного из российских клубов подтвердил агент футболиста Антонио Араужо. В интервью Sport24 он сказал, что «Бенфика» просто не захотела продавать одного из своих лидеров. Также Араужо отметил, что сейчас ситуация уже успокоилась и никаких переговоров, вероятно, не ведется.

Стоит добавить, что Силва присоединился к «орлам» летом 2016 года, успев с того момента сыграть за команду 188 поединков, в которых отметился 49 голами и 32 ассистами.