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Агент Рафы Силвы подтвердил, что интерес к игроку проявлял клуб РПЛ

11 Сентября 2021 • 09:19 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
Через 6 ч. 6 мин.

Согласно предварительной информации, летом «Зенит» контактировал с руководством «Бенфики» касательно трансфера полузащитника Рафы Силвы. Сообщалось, что питерцы готовы были заплатить за португальца 30 миллионов евро.

Интерес со стороны одного из российских клубов подтвердил агент футболиста Антонио Араужо. В интервью Sport24 он сказал, что «Бенфика» просто не захотела продавать одного из своих лидеров. Также Араужо отметил, что сейчас ситуация уже успокоилась и никаких переговоров, вероятно, не ведется.

Стоит добавить, что Силва присоединился к «орлам» летом 2016 года, успев с того момента сыграть за команду 188 поединков, в которых отметился 49 голами и 32 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Зенит Рафа Силва Трансферы футбола - лето 2021
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