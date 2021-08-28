Президент «Лиона»: «Переход Азмуна очень сложно осуществить»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун продолжает попытки найти себе новый клуб и уже летом переехать в другой европейский чемпионат. Ранее у иранца сорвался переход в леверкузенский «Байер».

В течение последней недели Азмуна активно сватали в «Лион», а французский клуб не скрывал заинтересованности в кандидатуре форварда. Наставник команды Петер Бош заявлял, что хотел бы видеть у себя такого футболиста.

Впрочем, сегодня президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в эфире клубного телеканала рассказал о трудностях в переговорах. «Этот переход очень сложно осуществить. На всякий случай, мы рассматриваем еще несколько вариантов», - сообщил владелец.

Стоит отметить, что французы предлагали «Зениту» 11 миллионов евро за Азмуна, но питерцев не устроило данное предложение.