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Караваев не поможет «Зениту» в Лиге чемпионов из-за повреждения

11 Сентября 2021 • 13:40 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
Через 2 ч. 33 мин.

Защитник «Зенита» Вячеслав Каравев не поможет своей команде в ближайших поединках против «Ахмата» в РПЛ и против «Челси» в Лиге чемпионов.

Оказывается, футболист прибыл с расположения сборной России с травмой ноги, такой информацией поделился «Спорт-Экспресс». О точных сроках восстановления пока неизвестно, но по предварительным данным Караваев вернется в строй не раньше конца сентября.

Примечательно, что пребывая в лагере национальной команды, повреждения получили еще несколько российских игроков. Что касается «Зенита», то с лондонцами не должны были сыграть еще Малком и Клаудиньо, но сегодня ФИФА сняла запрет на участие бразильцев в матчах питерцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев
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