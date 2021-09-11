Караваев не поможет «Зениту» в Лиге чемпионов из-за повреждения

Защитник «Зенита» Вячеслав Каравев не поможет своей команде в ближайших поединках против «Ахмата» в РПЛ и против «Челси» в Лиге чемпионов.

Оказывается, футболист прибыл с расположения сборной России с травмой ноги, такой информацией поделился «Спорт-Экспресс». О точных сроках восстановления пока неизвестно, но по предварительным данным Караваев вернется в строй не раньше конца сентября.

Примечательно, что пребывая в лагере национальной команды, повреждения получили еще несколько российских игроков. Что касается «Зенита», то с лондонцами не должны были сыграть еще Малком и Клаудиньо, но сегодня ФИФА сняла запрет на участие бразильцев в матчах питерцев.