Сафонов раскритиковал менеджмент «Зенита» из-за ситуации вокруг Азмуна

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался по поводу ситуации вокруг нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Лион», однако питерцы не смогли найти замену иранцу, из-за чего трансфер сорвался.

Сафонов заявил, что данная ситуация только свидетельствует о слабости менеджмента «Зенита», так как в Европе спрос на Азмуна был давно. Он отметил, что питерцы должны были раньше позаботиться о замене нападающего. По его словам, игрок покинет команду, так как он давал понять, что не намерен оставаться в Санкт-Петербурге, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что контракт Азмуна с «Зенитом» истекает через год. В нынешнем сезоне нападающий сыграл семь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.