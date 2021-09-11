Семак: «По Крицюку такая же ситуация, как с Клаудиньо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Довольно много изменений сегодня в составе. И первое, что бросается в глаза, это дебют Крицюка в основе в качестве основного голкипера. Почему на этот матч вы решили это сделать?

- Такая же ситуация, как с Клаудиньо. Когда приезжает игрок, абсолютно нет времени, чтобы его посмотреть. И мы должны смотреть в матчах на игрока, на то, в каком он состоянии, чтобы понять, в какой форме он находится.

- Что касается Клаудиньо и Малкома, за которых «Зенит» так боролся и эту борьбу выиграл, тем не менее, они сегодня в запасе. Вы держите уже в голове матч с «Челси»?

- Нет, мы ничего не держим в уме. Мы готовились с одним составом, и сегодня решение есть, поэтому они будут играть. Опять же мы должны думать и обо всех остальных, потому что все должны быть в игровом тонусе, чтобы все могли играть и получать игровое время.