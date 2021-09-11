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Петржела – о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов: «Шансов на выход из группы нет»

11 Сентября 2021 • 19:40 Комментировать
Зенит
3:1
Ахмат
окончен

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением относительно итогов встречи с «Ахматом» в седьмом туре РПЛ (3:1).

«Победа питерской команды сегодня была ожидаема. «Зенит» был гораздо сильнее «Ахмата» почти на каждом участке поля», - сказал собеседник «Спорт-Экспресс» после финального свистка.

Петржела добавил, что в РПЛ практически нет команд, способных навязfть «сине-бело-голубым» реальную конкуренцию в борьбе за титул. По его мнению, «Зенит» в очередной раз станет обладателем золотых медалей, но провалиnся в Лиге чемпионов: «Шансов на выход из группы нет».

Напомним, что соперниками команды с берегов Невы в престижном еврокубке стали «Челси», «Ювентус» и «Мальмё».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Ахмат
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