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Премьер-лига

Талалаев: «Не получилось всё. Первые 30 минут были отвратительными»

11 Сентября 2021 • 18:55 Комментировать
Зенит
3:1
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Не совсем правильно вошли в игру. Все равно какой-то пиетет перед «Зенитом» присутствует, игроки, которые давно не получали игровой практики, не очень удачно вошли в игру. В принципе, не получилось всё, наверное. Первые 30 минут были отвратительными. После только того, как пропустили второй, стало нечего терять, начали более-менее играть. Во втором тайме перестроили схему, вроде только начали справляться с быстрыми атаками соперника, которые он очень умело проводил в первом тайме. «Зенит» выиграл за счет индивидуального мастерства. Вы видели, что ваш первый удар приходится в штангу, мяч залетает в ворота. У нас Тимофеев и Коновалов могли спокойно свести этот матч к ничейному счету, потому что по качеству игры, считаю, мы не уступили, особенно по количеству ударов. Я поблагодарил своих ребят, особенно за второй тайм. Мне нравится, как двигается команда вперед, но на сегодня, наверное, счет объективный. Я очень рад, что мы гол забили, потому что в прошлом году здесь сыграли неважно. Такой промежуточный шаг вперед сделали, но самое главное - это результат. Нужно добывать очки в поединке с любыми соперниками.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
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