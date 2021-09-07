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Премьер-лига

Гендиректор «Ахмата» - об интересе к Игнатьеву и Шапи: «Хотим арендовать одного из двух»

07 Сентября 2021 • 15:32 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
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11.09 16:30

Генеральным директором «Ахмата» Ахмедом Айдамировым были подтверждены намерения грозненцев усилить свой состав путём приглашения Ивана Игнатьева или Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Мы действительно хотим арендовать одного из двух игроков. Кого конкретно, говорить не буду», - заявил функционер «Ахмата» в общении со Sport24, комментируя возможность приглашения в состав нападающих «Рубина» и «Краснодара».

Ахмед Айдамиров дал понять, что стороны пребывают в процессе обсуждения возможного сотрудничества, и вскоре обо всём должно стать известно официально.

Напомним, уже сегодня в России закрывается трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар Ахмат Магомед-Шапи Сулейманов Иван Игнатьев Трансферы футбола - лето 2021
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