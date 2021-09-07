Гендиректор «Ахмата» - об интересе к Игнатьеву и Шапи: «Хотим арендовать одного из двух»

Генеральным директором «Ахмата» Ахмедом Айдамировым были подтверждены намерения грозненцев усилить свой состав путём приглашения Ивана Игнатьева или Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Мы действительно хотим арендовать одного из двух игроков. Кого конкретно, говорить не буду», - заявил функционер «Ахмата» в общении со Sport24, комментируя возможность приглашения в состав нападающих «Рубина» и «Краснодара».

Ахмед Айдамиров дал понять, что стороны пребывают в процессе обсуждения возможного сотрудничества, и вскоре обо всём должно стать известно официально.

Напомним, уже сегодня в России закрывается трансферное окно.