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Премьер-лига

Соловьёв: «Жалко, что Дзюбу не вызвали. Народ его любил»

06 Сентября 2021 • 10:55 Комментировать (4)
Зенит
...
Ахмат
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11.09 16:30

Известный телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Напомним, что футболиста на вызвали на сентябрьские матчи сборной России в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.

По словам Соловьёва, ему жалко, что Дзюба не попал в список игроков на последние игры национальной команды. Телеведущий отметил, что нападающий является капитаном сборной и народ его очень любил, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Дзюбы семь матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Артём Дзюба Владимир Соловьёв
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Комментарии (4)
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K.karitch
06 Сентября 2021 в 11:18
Очередной деятель о народе вещает.Народ его тоже "любит" как и дзюбиньо. Страстно...
Kalibr
06 Сентября 2021 в 11:16
Телеведущий отметил, что нападающий является капитаном сборной и народ его очень любил, пишет «».

Так а чего пишет то?
KLINSMANN
06 Сентября 2021 в 11:28
отключите Адблок! и будет видно
KLINSMANN
06 Сентября 2021 в 11:12
Вспомнилась песня Васи Обломова про того кого любит наш народ
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