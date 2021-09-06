Соловьёв: «Жалко, что Дзюбу не вызвали. Народ его любил»

Известный телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Напомним, что футболиста на вызвали на сентябрьские матчи сборной России в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.

По словам Соловьёва, ему жалко, что Дзюба не попал в список игроков на последние игры национальной команды. Телеведущий отметил, что нападающий является капитаном сборной и народ его очень любил, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Дзюбы семь матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.