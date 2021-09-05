Отозванные из сборной Бразилии Малком и Клаудиньо тренируются с «Зенитом»

«Зенит» продолжает подготовку к домашнему матчу седьмого тура Премьер-лиги с грозненским «Ахматом». К игрокам основы питерского клуба в воскресенье присоединились игроки сборной Бразилии Малком и Клаудиньо, которые были отозваны «Зенитом» из лагеря национальной команды.

«Малком и Клаудиньо прилетели в Россию и уже тренируются с командой», — заявил их агент Луис Фернандо Гарсия Sport24.

Напомним, что сыграй футболисты за сборную Бразилии, в таком случае им бы пришлось отправиться на карантин и пропустить старт «Зенита» в Лиге чемпионов нового сезона. На родине Малкома и Клаудиньо требуют наказать российский клуб.