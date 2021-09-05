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Премьер-лига

Отозванные из сборной Бразилии Малком и Клаудиньо тренируются с «Зенитом»

05 Сентября 2021 • 19:17 Комментировать (1)
Зенит
...
Ахмат
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11.09 16:30

«Зенит» продолжает подготовку к домашнему матчу седьмого тура Премьер-лиги с грозненским «Ахматом». К игрокам основы питерского клуба в воскресенье присоединились игроки сборной Бразилии Малком и Клаудиньо, которые были отозваны «Зенитом» из лагеря национальной команды.

«Малком и Клаудиньо прилетели в Россию и уже тренируются с командой», — заявил их агент Луис Фернандо Гарсия Sport24.

Напомним, что сыграй футболисты за сборную Бразилии, в таком случае им бы пришлось отправиться на карантин и пропустить старт «Зенита» в Лиге чемпионов нового сезона. На родине Малкома и Клаудиньо требуют наказать российский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Клаудиньо
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Комментарии (1)
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Superzina
05 Сентября 2021 в 19:34
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