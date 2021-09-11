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Спортивный директор «Милана» прокомментировал слухи касательно перехода Азмуна

11 Сентября 2021 • 12:03 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
Через 2 ч. 33 мин.

Вчера появилась информация, что «Милан» рассматривает возможность подписания нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Согласно различным источникам, итальянцы изъявили желание пригласить футболиста летом следующего года, когда у него истечет срок контракта с питерцами.

Однако, подтверждать намерения клуба не стал спортивный директор Фредерик Массара. Он заявил, что пока не стоит расценивать появившееся слухи как отображение реальности. «Трансферное окно уже закрылось, а забегать вперед бессмысленно», - приводит слова Массары Sport 24.

При этом, директор отметил, что считает Азмуна качественным игроком. Напомним, что летом иранец мог оказаться в «Байере» или «Лионе», но сторонам так и не удалось договориться.

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