Спортивный директор «Милана» прокомментировал слухи касательно перехода Азмуна

Вчера появилась информация, что «Милан» рассматривает возможность подписания нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Согласно различным источникам, итальянцы изъявили желание пригласить футболиста летом следующего года, когда у него истечет срок контракта с питерцами.

Однако, подтверждать намерения клуба не стал спортивный директор Фредерик Массара. Он заявил, что пока не стоит расценивать появившееся слухи как отображение реальности. «Трансферное окно уже закрылось, а забегать вперед бессмысленно», - приводит слова Массары Sport 24.

При этом, директор отметил, что считает Азмуна качественным игроком. Напомним, что летом иранец мог оказаться в «Байере» или «Лионе», но сторонам так и не удалось договориться.