Два ассиста Дзюбы и привет от Малкома: «Зенит» не без проблем одолел «Ахмат»

«Зенит» принимал «Ахмат» при тридцатипроцентной вместимости «Газпром Арены» с предъявлением QR-кодов.

После паузы на матчи сборных у клубов нередко возникают проблемы с составами. ФИФА всё-таки разрешила Клаудиньо и Малкому играть и с «Ахматом», и с «Челси», но против грозненского клуба они попали в список запасных. Травма вывела из строя Караваева, у Оздоева повреждение уже давно, зато дебютировал за питерский клуб вратарь Крицюк. У грозненцев Быстров и Карапузов остались на скамейке. Дебютант у «ахматовцев» тоже был – боснийский левый защитник Тодорович. А вот Бериша из-за травмы плеча теперь недоступен на срок до восьми недель.

«Зенит», как обычно в домашних матчах чемпионата, начал с непринуждённого владения мячом. Давление на ворота гостей было отнюдь не самым сильным, однако те не выдержали уже на девятой минуте. Дзюба ушёл к лицевой на правом полуфланге и диагонально прострелил оттуда к линии штрафной – Вендел бильярдно положил мяч в цель лёгким рикошетом от правой штанги (1:0).

До середины тайма для «Зенита» было всё спокойно, а потом «Ахмат» стал включать высокий прессинг и добился опасного момента. Хозяева позволили пробить из штрафной Уткину – закрутка шла под левую штангу, и Крицюк справился. В другом эпизоде кипер «сине-бело-голубых» не дрогнул под напором соперника, в нужный момент всё-таки отдав точную короткую передачу партнёру.

На 33-й минуте «Зенит» буднично в эту субботу провёл свой второй гол. Дуглас Сантос пустился в спринт на левом полуфланге, обошёл Харина и Семёнова и выкатил прострел в район вратарской, где Ерохин элегантно подправил мяч в сетку (2:0). Гости ответили попыткой Конате, когда он не попал в ближний угол. Дальше команды создали по одному намёку на полумомент, прежде чем обрезка визитёров возле своей штрафной привела к шансу Дзюбы. Он бил ногой в касание с подачи Вендела и попал в Гудиева.

В перерыве Талалаев плодотворно поговорил со своими подопечными в раздевалке. На второй тайм «Ахмат» вышел собранным и быстро отквитал один гол. Дебютировавший за грозненцев со скамейки Себаи разыграл хорошую комбинацию по центру с Конате, который и нанёс точный завершающий удар (2:1). Семак же бросил в бой Малкома и Клаудиньо. На исходе часа игры Тимофееву чуть-чуть не хватило точности с линии штрафной, а потом была серия из трёх моментов «Зенита». Но чудеса в рамке творил Гудиев, отразивший два опасных удара Малкома и один – Дзюбы.

На том отрезке «Зенит» пользовался свободными зонами в контратаках. Малком ещё и упал в чужой штрафной в спорном моменте, поспорил с арбитром и получил за это жёлтую карточку. Плюс также в первом тайме возникло несколько предпосылок для пенальти в ворота гостей, но ни разу судья на точку не указал. Однако «Зенит» в любом случае справился и так, без одиннадцатиметровых. Пережив плотный промежуток владения мячом со стороны соперника, питерцы использовали своё преимущество в классе линии нападения. Малком в качестве правого инсайда отыгрался с Дзюбой и покатил мяч в дальний угол (3:1).

Упустить победу при таком развитии событий для «сине-бело-голубых» было бы очень болезненно. И они её не упустили. «Ахмат» второй тайм провёл лучше первого, но если бы он играл так с самого начала, то и «Зенит» мог бы включить дополнительные мощности. Питерцы удачно вернулись в чемпионат после двухнедельной паузы и возвратились на первое место, обеспечив его себе по итогам седьмого тура.

Кирилл Иванцов