Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 201 Комментарии
Премьер-лига

Два ассиста Дзюбы и привет от Малкома: «Зенит» не без проблем одолел «Ахмат»

11 Сентября 2021 • 18:23 Комментировать
Зенит
3:1
Ахмат
окончен

«Зенит» принимал «Ахмат» при тридцатипроцентной вместимости «Газпром Арены» с предъявлением QR-кодов.

Протокол игры  
Зенит 3:1 Ахмат
(1:0) Вендел Маркус 9'    
(2:0) Ерохин Александр 33'    
    52' Конате Мохамед II (2:1)
(3:1) Малком Филипе 83'    
Крицюк Станислав Сутормин Алексей Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав Дуглас Сантос Ерохин Александр   78' (Круговой Данил (   78') Кузяев Далер   46' (Малком Филипе (   46') Вендел Маркус   72' Мостовой Андрей   58' (Кравцов Кирилл (   58') Азмун Сердар   58' (Claudinho III (   58') Дзюба Артём
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Ловрен Деян Кержаков Михаил Кузнецов Даниил
Гудиев Виталий Семёнов Андрей Нижич Зоран Лысцов Виталий Уциев Ризван   39'   71' (Быстров Марат (   71') Тимофеев Артём Уткин Даниил Тодорович Дарко   20'   86' (Архипов Артём (   86') Харин Евгений   48' (Себаи Сенин (   48') Конате Мохамед II   71' (Карапузов Владислав (   71') Полярус Артём   45'   46' (Коновалов Игорь (   46')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Садулаев Лечи Мелихов Александр Пуцко Александр
11 сентября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

После паузы на матчи сборных у клубов нередко возникают проблемы с составами. ФИФА всё-таки разрешила Клаудиньо и Малкому играть и с «Ахматом», и с «Челси», но против грозненского клуба они попали в список запасных. Травма вывела из строя Караваева, у Оздоева повреждение уже давно, зато дебютировал за питерский клуб вратарь Крицюк. У грозненцев Быстров и Карапузов остались на скамейке. Дебютант у «ахматовцев» тоже был – боснийский левый защитник Тодорович. А вот Бериша из-за травмы плеча теперь недоступен на срок до восьми недель.

«Зенит», как обычно в домашних матчах чемпионата, начал с непринуждённого владения мячом. Давление на ворота гостей было отнюдь не самым сильным, однако те не выдержали уже на девятой минуте. Дзюба ушёл к лицевой на правом полуфланге и диагонально прострелил оттуда к линии штрафной – Вендел бильярдно положил мяч в цель лёгким рикошетом от правой штанги (1:0).

До середины тайма для «Зенита» было всё спокойно, а потом «Ахмат» стал включать высокий прессинг и добился опасного момента. Хозяева позволили пробить из штрафной Уткину – закрутка шла под левую штангу, и Крицюк справился. В другом эпизоде кипер «сине-бело-голубых» не дрогнул под напором соперника, в нужный момент всё-таки отдав точную короткую передачу партнёру.

На 33-й минуте «Зенит» буднично в эту субботу провёл свой второй гол. Дуглас Сантос пустился в спринт на левом полуфланге, обошёл Харина и Семёнова и выкатил прострел в район вратарской, где Ерохин элегантно подправил мяч в сетку (2:0). Гости ответили попыткой Конате, когда он не попал в ближний угол. Дальше команды создали по одному намёку на полумомент, прежде чем обрезка визитёров возле своей штрафной привела к шансу Дзюбы. Он бил ногой в касание с подачи Вендела и попал в Гудиева.

В перерыве Талалаев плодотворно поговорил со своими подопечными в раздевалке. На второй тайм «Ахмат» вышел собранным и быстро отквитал один гол. Дебютировавший за грозненцев со скамейки Себаи разыграл хорошую комбинацию по центру с Конате, который и нанёс точный завершающий удар (2:1). Семак же бросил в бой Малкома и Клаудиньо. На исходе часа игры Тимофееву чуть-чуть не хватило точности с линии штрафной, а потом была серия из трёх моментов «Зенита». Но чудеса в рамке творил Гудиев, отразивший два опасных удара Малкома и один – Дзюбы.

На том отрезке «Зенит» пользовался свободными зонами в контратаках. Малком ещё и упал в чужой штрафной в спорном моменте, поспорил с арбитром и получил за это жёлтую карточку. Плюс также в первом тайме возникло несколько предпосылок для пенальти в ворота гостей, но ни разу судья на точку не указал. Однако «Зенит» в любом случае справился и так, без одиннадцатиметровых. Пережив плотный промежуток владения мячом со стороны соперника, питерцы использовали своё преимущество в классе линии нападения. Малком в качестве правого инсайда отыгрался с Дзюбой и покатил мяч в дальний угол (3:1).

Упустить победу при таком развитии событий для «сине-бело-голубых» было бы очень болезненно. И они её не упустили. «Ахмат» второй тайм провёл лучше первого, но если бы он играл так с самого начала, то и «Зенит» мог бы включить дополнительные мощности. Питерцы удачно вернулись в чемпионат после двухнедельной паузы и возвратились на первое место, обеспечив его себе по итогам седьмого тура.

Кирилл Иванцов

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
окончен Зенит 3:1 Ахмат
Идет 45 минута Спартак Москва 1:0 Химки
12.09  14:00 Арсенал Тула ... ЦСКА Москва
12.09  16:30 Сочи ... Уфа
12.09  19:00 Динамо Москва ... Нижний Новгород
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
19:40 · Россия. Премьер-лига
Петржела – о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов: «Шансов на выход из группы нет»
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» повёл в матче с «Химками» после гола Айртона - видео видео
19:20 · Россия. Премьер-лига
Непростая результативная победа «Зенита» над «Ахматом» - видео видео
19:06 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» с трудом ушло от поражения в матче с «Факелом»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес не сыграет с «Арсеналом»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Не получилось всё. Первые 30 минут были отвратительными»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В таком составе не играли, но такие реалии. Что делать»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «Нужно было поучаствовать на нескольких позициях, но, в принципе, проблем не возникает»
18:35 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» поиздевался над обороной «КАМАЗа»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Рад за Камано»
18:05 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» и «Акрон» отпраздновали победы
18:04 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» пропустил атаку «Ахмата» по центру - видео видео
17:47 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» объявил состав на матч с «Химками»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Спартаку» по силам справиться с «Химками»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Как Дуглас Сантос создал второй гол «Зенита» - видео видео
Все новости
Рекомендуем