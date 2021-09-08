​Малком и Клаудиньо действительно отстранены – в «Зените» подтвердили

В «Зените» подтвердили факт отстранения Малкома и Клаудиньо со стороны ФИФА. Отстранение действует до 14 сентября.

Как известно, санкции связаны с тем фактом, что «Зенит» в первый день осени внезапно отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии. Местная конфедерация после этого подала жалобу в ФИФА.

В «Зените» выразили свою обеспокоенность ситуацией. Пресс-секретарь клуба Антон Макаренко заявил sport24, что клуб контактирует с УЕФА, ФИФА и РФС, и что футбольные власти пытаются решить проблему. «Зенит» также отправил в УЕФА и ФИФА письмо с объяснением мотивов отзыва игроков из бразильской сборной.

В седьмом туре РПЛ 11 сентября «Зенит» сыграет против «Ахмата».