Ерохин: «Нужно было поучаствовать на нескольких позициях, но, в принципе, проблем не возникает»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Ахмат» (3:1) Александр Ерохин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вам пришлось сразу на нескольких позициях поиграть по ходу матча. Так получилось. Насколько сложно менять позиции на поле во время матча?

- Да, просто игра так складывалась, что нужно было сегодня поучаствовать на нескольких позициях, но, в принципе, проблем не возникает, потому что я понимаю, как действовать на той или иной позиции. Поэтому самое главное, что сегодня победили. После сборных всегда непростые матчи, очень важные три очка, тем более, в преддверии старта в Лиге чемпионов.

- Давайте вспомним эпизод с забитым мячом. Что там происходило?

- Концовку помню только, что Дуглас хорошо обыграл на фланге, хорошо покатил в ногу, в одно касание забил.

- Почему именно такой тяжелый второй тайм получился?

- Наверное, не очень правильно мы его начали. Потом потихоньку снова вкатились в игру, поймали свой ритм и продолжили атаковать.

- Вы сказали про Лигу чемпионов. С каким настроением поедете в Лондон? Многие считают, что очень тяжело «Зениту» придется в этом турнире.

- Естественно, просто не будет, но мысли сейчас только о подготовке, чтобы быть готовыми, потому что скоро игра. Поэтому главное восстановиться. Будем прикладывать все усилия, чтобы хорошо сыграть.