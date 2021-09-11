Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Зенит» - «Ахмат»

Эксперт Александр Бубнов, в бытность футболистом поигравший за столичный «Спартак» и сборную СССР, дал прогноз на поединок седьмого тура чемпионата России «Зенит» - «Ахмат».

«Прогноз: 1:0. В последний момент Клаудиньо и Малкома все же допустили. «Зениту» предстоит сложная игра, в которой победить удастся благодаря опыту», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 11 сентября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовым репортажем можно будет на Liveresult.ru.

После шести туров «сине-бело-голубые» лидируют в таблице РПЛ, а грозненцы находятся на восьмой строчке.