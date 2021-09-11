Полузащитник «Ахмата» Бериша выбыл из строя на два месяца

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не поможет команде в ближайшие два месяца – игрок будет восстанавливаться от повреждения плечевого сустава, сообщает официальный «Твиттер» клуба.

Стало известно, что 29-летний футболист проходил медицинское обследование в одной из зарубежных клиник, которое подтвердило серьезность травмы. Как итог, срок реабилитации Бериши займет от шести до восьми недель.

Правда, пока неизвестно, понадобится ли представителю Косово операция. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник успел сыграть за «Ахмат» четыре поединка, в которых записал на свой счет две результативных передачи.