Бывший вратарь сборной России Станислав Крицюк стал игроком «Зенита», передаёт пресс-служба питерского клуба. Игрок перешел из португальского «Жил Висенте».

Крицюк подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на год. Также вратарь уже провел первую тренировку вместе с «сине-бело-голубыми». Ранее сообщалось, что португальский клуб получит за трансфер Крицюка два миллиона евро. Ещё два миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Напомним, что в России он известен по выступлениям за «Краснодар», в составе которого 72 матча во всех турнирах и пропустил 63 гола.