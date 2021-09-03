Экс-игрок «Зенита» продолжит карьеру в чемпионате Греции

Бывший игрок «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш продолжит карьеру в чемпионате Греции, передаёт телеграм-канал «Спортивный дайджест». По данным источника, следующим клубом футболиста станет «Аполлон Смирнис».

Сообщается, что стороны уже договорились между собой. Отмечается, что футболист пребывает в статусе свободного агента после ухода из португальского «Фамаликана» этим летом.

Напомним, что Алвеш был игроком «Зенита» с 2010 по 2013 год. За это время он сыграл 100 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В составе питерского клуба португалец дважды становился чемпионом России. Защитник также известен по выступлениям за «Порту», «Фенербахче», «Кальяри» и «Парму».