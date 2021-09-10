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Премьер-лига

Глеб: «Любая средняя команда выключит Дзюбу из игры»

10 Сентября 2021 • 20:20 Комментировать (3)
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
Через 18 ч. 44 мин.

Экс-игрок «Арсенала» Александр Глеб ответил на вопрос по поводу класса форварда «Зенита» и экс-капитана сборной России Артёма Дзюбы.

- На уровне Европы - нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры, - заявил Глеб «Спорт-Экспрессу».

Что касается игры Дзюбы на недавнем чемпионате Европы, Глеб считает, что футболист, как и вся его команда, ничем не запомнился в матчах континентального форума.

Напомним, что команда Станислава Черчесова выбыла после групповых матчей, а Дзюба отметился одним результативным ударом. После этого он не был вызван на сентябрьские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Александр Глеб Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
10 Сентября 2021 в 21:27
ай зюбу не замай.. он руками видиц.. )))
Александров Сергей
10 Сентября 2021 в 20:28
глеб вообще ничем за всю карьеру не запомнился,еще пасть открывает.
Zenituwka
10 Сентября 2021 в 21:37
Ну как сказать. Успешно играл за Арсенал, и даже оказался в мощнейшей Барселоне.
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