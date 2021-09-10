Глеб: «Любая средняя команда выключит Дзюбу из игры»

Экс-игрок «Арсенала» Александр Глеб ответил на вопрос по поводу класса форварда «Зенита» и экс-капитана сборной России Артёма Дзюбы.

- На уровне Европы - нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры, - заявил Глеб «Спорт-Экспрессу».

Что касается игры Дзюбы на недавнем чемпионате Европы, Глеб считает, что футболист, как и вся его команда, ничем не запомнился в матчах континентального форума.

Напомним, что команда Станислава Черчесова выбыла после групповых матчей, а Дзюба отметился одним результативным ударом. После этого он не был вызван на сентябрьские матчи.