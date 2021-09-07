Крицюк: «Из «Зенита» легче попасть в сборную»

Голкипер Станислав Крицюк поведал, что побудило его вернуться в российский чемпионат.

Бывший вратарь «Жил Висенте» в общении с Youtube-проектом «Вышли» прокомментировал свой трансфер в состав действующих чемпионов России: «Из «Зенита» легче попасть в сборную, чем из моего предыдущего клуба «Жил Висенте».

На вопрос, почему с ним был подписан контракт на один год с опцией годичной пролонгацией, Станистав Крицюк предпочёл не отвечать, заявив, что есть тонкости, которые лучше не разглашать.

Прежде Илья Геркус усомнился в шансах 30-летнего Крицюка стать основным в Санкт-Петербурге.