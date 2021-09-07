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Премьер-лига

Крицюк: «Из «Зенита» легче попасть в сборную»

07 Сентября 2021 • 15:49 Комментировать (2)
Зенит
...
Ахмат
1.35 5.40 8.00
11.09 16:30

Голкипер Станислав Крицюк поведал, что побудило его вернуться в российский чемпионат.

Бывший вратарь «Жил Висенте» в общении с Youtube-проектом «Вышли» прокомментировал свой трансфер в состав действующих чемпионов России: «Из «Зенита» легче попасть в сборную, чем из моего предыдущего клуба «Жил Висенте».

На вопрос, почему с ним был подписан контракт на один год с опцией годичной пролонгацией, Станистав Крицюк предпочёл не отвечать, заявив, что есть тонкости, которые лучше не разглашать.

Прежде Илья Геркус усомнился в шансах 30-летнего Крицюка стать основным в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Станислав Крицюк
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
07 Сентября 2021 в 16:23
Весьма сомнительно. В сборной с вратарями порядок. Хотя если будет играть круто то я думаю Кафанов и Карпин обратят внимание на него
Don sangre
07 Сентября 2021 в 16:23
Весьма сомнительно. В сборной с вратарями порядок. Хотя если будет играть круто то я думаю Кафанов и Карпин обратят внимание на него
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