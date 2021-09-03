Геркус - о трансфере Крицюка: «Зениту» нужен другой вратарь»

Бывший гендеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу перехода экс-вратаря сборной России Станислава Крицюка в «Зенит».

Он заявил, что питерский клуб этим трансфером не решит проблему на вратарской позиции. Он добавил, что «Зениту» нужно искать другого вратаря, так как переход Крицюка - это «закрытие дыры», пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что голкипер перешёл из португальского «Жил Висенте» за два миллиона евро и подписал контракт до 2022 года. Ранее в РПЛ он выступал за «Краснодар». Также на его счету два матча в составе сборной России.

После шести туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 14 очков.