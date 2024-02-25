Ван Дейк – об уходе Клоппа: «Разговоры идут не внутри команды, а вне её»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о том, что наставник команды Юрген Клопп покинет клуб после текущего сезона.

«Разговоры о том, что он уходит, идут не внутри команды, а вне её», – передаёт BBC слова нидерландского футболиста.

В то же время игрок обороны выразил надежду, что до расставания с немецким специалистом клуб ещё сможет завоевать несколько трофеев.

Напомним, сегодня, 25 февраля, «красные» переиграли лондонский «Челси» в финале Кубка английской лиги. Примечательно, что единственный мяч на 118-й минуте дополнительного времени забил именно Виргил ван Дейк.