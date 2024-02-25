«Невероятный человек»: Реднапп считает, что «Ливерпулю» будет трудно заменить Клоппа

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп восхищён наставником мерсисайдцев Юргеном Клоппом после победы команды в Кубке английской лиги.

Подопечные немецкого специалиста в финале турнира оказались сильнее лондонского «Челси» (1:0).

«Невероятный человек! Как можно его заменить? Кто можно прийти после него? Этот парень – абсолютный лидер», – приводит BBC слова бывшего футболиста.

По мнению Реднаппа, Клопп поднял «красных» до невероятных высот, поэтому каждый болельщик с «Энфилда» должен быть благодарен этому наставнику.

Напомним, Клопп ранее заявил, что покинет нынешний клуб в конце сезона.