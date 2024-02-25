Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Клопп назвал полнейшим безумием победу «Ливерпуля» в Кубке лиги

25 Февраля 2024 • 23:17 Комментировать
Челси
0:1
Ливерпуль

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально высказался о победе своей команды в финале Кубка английской лиги.

Мерсисайдцы в решающей встрече оказались сильнее лондонского «Челси» (1:0). Единственный гол на счету защитника Виргила ван Дейка на 28-й минуте дополнительного времени.

«Полнейшее безумие, такие вещи невозможны. Я очень горд быть частью этого. Мы это абсолютно заслужили», – передаёт BBC слова немецкого специалиста.

Клопп отметил, что игроки, несмотря на свою неопытность, показали себя настоящими бойцами и в итоге завоевали трофей для всех фанатов, которые неистово переживали за команду.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп АПЛ Кубок Лиги ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Февраля
23:15
Почеттино заявил, что «Челси» не хватило сил в матче с «Ливерпулем»
22:51
«Невероятный человек»: Реднапп считает, что «Ливерпулю» будет трудно заменить Клоппа
21:50
«Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров»: Невилл – о финале Кубка лиги
21:43
Ван Дейк поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» в Кубке лиги
20:56
​«Челси» проиграл шестой внутренний финал подряд
20:50
​«Ливерпуль» обновил рекорд – у клуба 10 кубков лиги
20:05
​«Челси» и «Ливерпуль» не смогли разыграть кубок лиги за 90 минут, как и два года назад
19:38
​Клопп ироничной улыбкой отреагировал на отмену гола «Ливерпуля»
19:33
​Спорный момент: Судья отменил гол ван Дейка в финале Кубка лиги
18:57
​В финале Кубка лиги игроки «Челси» и «Ливерпуля» устроили потасовку
18:48
Салах и другие травмированные игроки «Ливерпуля» смотрят финал с трибуны
18:38
​«Ливерпуль» потерял полузащитника в финале Кубка лиги – его унесли на носилках
18:18
​На «Уэмбли» перед финалом Кубка лиги возникли проблемы
17:35
​Салах пропускает финал Кубка лиги – причина ясна
17:30
«Челси» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
17:03
«Челси» и «Ливерпуль» объявили составы на финал Кубка лиги
13:10
Ставка и прогноз на матч Челси — Ливерпуль чемпионата Англии — 25 февраля 2024
11:30
Мадуэке поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»
11:19
Мудрик поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»
10:03
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч Челси – Ливерпуль Кубка лиги – 25 февраля 2024
09:58
Игрок «Челси» Стерлинг сделает укреплённое убежище 5
09:32
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Челси – Ливерпуль Кубка лиги – 25 февраля 2024
09:11
Игрок «Ливерпуля» Макаллистер: «Кайседо расстроил меня летом»
02:02
Челси - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Февраля
22:47
Булыкин определил фаворита в финале Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль»
18:57
​Клопп: «Я хочу выиграть Кубок лиги, но не для себя»
18:15
Ставка и прогноз на матч Челси — Ливерпуль Кубка лиги — 25 февраля 2024
17:23
​Ровно 5 лет назад Кепа отказался от замены в финале, разозлив Сарри
16:50
Гюсто: «Мы должны выиграть Кубок лиги для болельщиков»
16:45
Гюсто: «Почеттино знает, что ему нужно разбудить наш победный менталитет»
15:50
Тухель не возглавит «Вест Хэм» из-за любви к «Челси»
14:39
Энцо Фернандес рассказал, насколько важно для «Челси» выиграть Кубок лиги
12:40
Чилуэлл рассказал, что для «Челси» важнее: выиграть Кубок лиги или выйти в Лигу чемпионов
12:32
Гюсто сравнил себя с Рисом Джеймсом
12:15
Прогноз и ставка на точный счёт матча Челси — Ливерпуль Кубка английской лиги — 25 февраля 2024
03:09
Почеттино: «Надеюсь, судейство в финале Кубка лиги будет справедливым – на «Энфилде» с этим были проблемы» 2
02:30
Чилуэлл – о финале Кубка лиги против «Ливерпуля»: «Надеюсь, Салах сыграет»
23 Февраля
19:53
​Почеттино: «Мы регулярно тренируем пенальти»
18:48
​У Тьяго Силвы есть шансы сыграть в финале против «Ливерпуля»
18:43
​Почеттино – о разгроме от «Ливерпуля»: «На «Уэмбли» всё будет по-другому»
18:37
​Почеттино посочувствовал «Ливерпулю» перед финалом Кубка лиги
18:30
​Почеттино – о словах Клоппа про финал: «Если они не фавориты, то и мы не фавориты»
18:17
Почеттино высказался о негативной серии «Челси» в финалах на «Уэмбли»
22 Февраля
16:59
«Челси» прошлым летом хотел купить Нуньеса, но «Ливерпуль» наотрез отказался
16:00
Алонсо ответил на слухи о «Ливерпуле» и «Баварии»
12:14
Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – главные враги» 1
11:55
Джо Коул: «Почеттино проделывает очень хорошую работу в «Челси»
02:09
Клопп – о финале Кубка Лиги с «Челси»: «Не считаю «Ливерпуль» явным фаворитом»
21 Февраля
15:58
​Тьяго Силва может пропустить финал Кубка лиги
12:46
Салах и Нуньес могут пропустить финал Кубка лиги с «Челси»
20 Февраля
20:47
Колвилл: «Челси» способен выигрывать трофеи»
15:52
Вице-президент «Фулхэма» признался, что клуб рассмотрит предложения по Пальинье летом
15:45
Сунесс дал прогноз на финал Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Челси»
19 Февраля
16:30
Дисаси поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»
15:24
Невилл дал прогноз на финал Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем»
18 Февраля
14:08
Галлахер поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»
12:59
Почеттино – о финале Кубка лиги: «Мы должны почувствовать, что можем обыграть «Ливерпуль»
16 Февраля
18:45
​Клопп: «У Собослаи есть шансы сыграть в финале, а у Трента – нет»
14 Февраля
19:05
Два ключевых игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги с «Челси»
25 Января
16:11
Почеттино оценил шансы «Челси» в финале Кубка лиги против «Ливерпуля»
13:27
Чилуэлл: «Челси» нуждается в трофеях»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Реал» хочет вернуть двух звёзд «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена «Бавария» приняла решение по Моуринью Де Брёйне принял решение по своему будущему Клопп принял решение по будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Барселона» продолжает платить Месси «Бавария» поставила ультиматум Тухелю
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
0
1
3.95 3.75 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Февраля
23:17 · Англия. Кубок лиги
Клопп назвал полнейшим безумием победу «Ливерпуля» в Кубке лиги
23:15 · Англия. Кубок лиги
Почеттино заявил, что «Челси» не хватило сил в матче с «Ливерпулем»
22:51 · Англия. Кубок лиги
«Невероятный человек»: Реднапп считает, что «Ливерпулю» будет трудно заменить Клоппа
21:50 · Англия. Кубок лиги
«Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров»: Невилл – о финале Кубка лиги
21:43 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» в Кубке лиги
20:56 · Англия. Кубок лиги
​«Челси» проиграл шестой внутренний финал подряд
20:50 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» обновил рекорд – у клуба 10 кубков лиги
20:05 · Англия. Кубок лиги
​«Челси» и «Ливерпуль» не смогли разыграть кубок лиги за 90 минут, как и два года назад
19:38 · Англия. Кубок лиги
​Клопп ироничной улыбкой отреагировал на отмену гола «Ливерпуля»
19:33 · Англия. Кубок лиги
​Спорный момент: Судья отменил гол ван Дейка в финале Кубка лиги
18:57 · Англия. Кубок лиги
​В финале Кубка лиги игроки «Челси» и «Ливерпуля» устроили потасовку
18:48 · Англия. Кубок лиги
Салах и другие травмированные игроки «Ливерпуля» смотрят финал с трибуны
18:38 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» потерял полузащитника в финале Кубка лиги – его унесли на носилках
18:18 · Англия. Кубок лиги
​На «Уэмбли» перед финалом Кубка лиги возникли проблемы
17:35 · Англия. Кубок лиги
​Салах пропускает финал Кубка лиги – причина ясна
Все новости
Рекомендуем