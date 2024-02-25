Клопп назвал полнейшим безумием победу «Ливерпуля» в Кубке лиги

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально высказался о победе своей команды в финале Кубка английской лиги.

Мерсисайдцы в решающей встрече оказались сильнее лондонского «Челси» (1:0). Единственный гол на счету защитника Виргила ван Дейка на 28-й минуте дополнительного времени.

«Полнейшее безумие, такие вещи невозможны. Я очень горд быть частью этого. Мы это абсолютно заслужили», – передаёт BBC слова немецкого специалиста.

Клопп отметил, что игроки, несмотря на свою неопытность, показали себя настоящими бойцами и в итоге завоевали трофей для всех фанатов, которые неистово переживали за команду.