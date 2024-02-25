Мадуэке поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке поделился ожиданиями от финала Кубка лиги против «Ливерпуля». Игра состоится на «Уэмбли» сегодня в 18:00 по московскому времени.

«Я впервые сыграю на «Уэмбли», и мы с нетерпением ждём возможности добиться победы для клуба и болельщиков. В любом случае, это будет отличный шанс, но мы не участвуем в финале Кубка лиги, чтобы его проиграть. Мы хотим победить», – дал понять Мадуэке в интервью официальному сайту «Челси».

«Ливерпуль» и «Челси» встречались между собой в финале Кубка лиги два года назад. Тогда в серии пенальти победу отпраздновала команда Юргена Клоппа. Пару недель назад «Ливерпуль» разгромил «Челси» в АПЛ со счётом 4:1.