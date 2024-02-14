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Англия. Кубок лиги

Два ключевых игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги с «Челси»

14 Февраля 2024 • 19:05 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
25.02 18:00

Журналист Пол Джойс сообщает, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и полузащитник команды Доминик Собослаи пропустят игру с «Челси».

По информации Джойса, оба игрока не успеют восстановиться к матчу после повреждений.

Матч между «Ливерпулем» и «Челси» в рамках финала Кубка английской лиги пройдёт 25 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сможет принять участие в матче с «Челси». У него было повреждение, полученное на Кубке африканских наций.

Собослаи в нынешнем сезоне забил пять голов и сделал три ассиста в 25 матчах за «Ливерпуль». Александер-Арнольд принял участие в 29 играх, забил два гола и сделал 10 результативных передач на партнёров.

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Челси Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Доминик Собослаи ещё теги

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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