​Почеттино посочувствовал «Ливерпулю» перед финалом Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий перед финалом Кубка лиги против «Ливерпуля». Аргентинца попросили прокомментировать проблемы мерсисайдцев с травмами.

«Сочувствую ли я «Ливерпулю»? Да. Я всегда понимаю такие ситуации. Мне никогда не нравится, когда наш соперник страдает из-за травмированных игроков. Конечно, мы сочувствуем. Мы тоже имели с этим дело.

Возможно, нынешние обстоятельства непростые для соперника, но конкуренция есть конкуренция. «Ливерпуль» будет «Ливерпулем», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Финал Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем» пройдёт 25 февраля.