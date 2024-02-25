Салах и другие травмированные игроки «Ливерпуля» смотрят финал с трибуны

В воскресенье в Англии проходит финал Кубка английской лиги – трофей разыгрывают «Челси» и «Ливерпуль». В какой-то момент в кадр телетрансляции попали травмированные футболисты «Ливерпуля» - они смотрят игру с трибуны «Уэмбли». На стадионе присутствуют Мохамед Салах, Дарвин Нуньес, Трент Александер-Арнольд и другие игроки «красных», которые не могут помочь команде.

В лазарете «Ливерпуля» перед финалом Кубка лиги находилось 10 футболистов. Теперь их 11 – в первом тайме травму получил Райан Гравенберх.

Следить за матчем «Челси» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.