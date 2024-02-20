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Англия. Кубок лиги

Колвилл: «Челси» способен выигрывать трофеи»

20 Февраля 2024 • 20:47 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
25.02 18:00

Защитник «Челси» Леви Колвилл высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля».

— Мы хотим продемонстрировать, что являемся настоящими победителями. «Челси» способен выигрывать трофеи. Именно за этим мы отправимся в ближайшие выходные на «Уэмбли», — цитирует Колвилла журналист Фабрицио Романо.

Финальный матч Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет 25 февраля. Начало поединка запланировано на 18:00 по столичному времени.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша одолел «Ньюкасл» со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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20:47 · Англия. Кубок лиги
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