Колвилл: «Челси» способен выигрывать трофеи»

Защитник «Челси» Леви Колвилл высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля».

— Мы хотим продемонстрировать, что являемся настоящими победителями. «Челси» способен выигрывать трофеи. Именно за этим мы отправимся в ближайшие выходные на «Уэмбли», — цитирует Колвилла журналист Фабрицио Романо.

Финальный матч Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет 25 февраля. Начало поединка запланировано на 18:00 по столичному времени.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша одолел «Ньюкасл» со счетом 2:0.