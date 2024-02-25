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Англия. Кубок лиги

Игрок «Ливерпуля» Макаллистер: «Кайседо расстроил меня летом»

25 Февраля 2024 • 09:11 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
1 3.20 X 3.70 2 2.20
Через 8 ч. 20 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер в преддверии финального матча Кубка английской лиги против «Челси» высказался об игре «синих» Мойсесе Кайседо, вместе с которым он ранее выступал за «Брайтон».

Напомним, летом прошлого года Кайседо отказался переходить в «Ливерпуль», выбрав «Челси».

«Кайседо, пожалуй, несколько расстроил меня летом…. Если что, я шучу, всё в порядке, это ведь было его личное решение. Он потрясающий игрок и прекрасный человек, и я желаю ему всего наилучшего — но не в финале в воскресенье», — цитирует Макаллистера The Telegraph.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 25 февраля. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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Сегодня, 25 Февраля
09:11 · Англия. Кубок лиги
Игрок «Ливерпуля» Макаллистер: «Кайседо расстроил меня летом»
08:17 · Англия. Кубок лиги
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