Игрок «Ливерпуля» Макаллистер: «Кайседо расстроил меня летом»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер в преддверии финального матча Кубка английской лиги против «Челси» высказался об игре «синих» Мойсесе Кайседо, вместе с которым он ранее выступал за «Брайтон».

Напомним, летом прошлого года Кайседо отказался переходить в «Ливерпуль», выбрав «Челси».

«Кайседо, пожалуй, несколько расстроил меня летом…. Если что, я шучу, всё в порядке, это ведь было его личное решение. Он потрясающий игрок и прекрасный человек, и я желаю ему всего наилучшего — но не в финале в воскресенье», — цитирует Макаллистера The Telegraph.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 25 февраля. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.